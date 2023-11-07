الأسمر يدعو الى إنصاف عناصر قوى الأمن مع تكاثر حالات الفرار والانتحار

أدلى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بالتصريح التالي: “مع تكاثر حالات الفرار والانتحار في قوى الأمن الداخلي لأسبابٍ كثيرة ومتعددة وكنتيجةٍ حتمية للوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي يعيشه هذا السلك العسكري بسبب الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها البلاد، أضف الى ذلك ضعف التقديمات الصحية والتربوية للأفراد والرتباء والضباط مما يصعّب حياة المنضوين في هذا السلك الى درجة كبرى، بخاصة أن راتب الفرد لا يتعدى ١٥٠ دولارا شهرياً وهو رقم يجعل حياته مستحيلة، ندعو كل المسؤولين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وكل المعنيين الى القيام بعمل إنقاذي طارىء واجتماعات مكثفة إنصافاً لهذه الفئة من العسكريين هدفها مساعدات رسمية أو غير رسمية أو عبر اللجوء إلى من بيدهم بعض الحلول والمساعدات من الداخل والخارج وذلك إيماناً ورداً للجميل لقوى الأمن وقياداتها ومتقاعديها الذين ضحّوا بالغالي والنفيس منذ تأسيسها وحتى اليوم من أجل راحة اللبنانيين وأمنهم وأمانهم”.
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