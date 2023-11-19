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الأمم المتحدة: الأحداث المروعة في غزة “تفوق التصور”
إقليمي/دولي
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الأحد 19 تشرين الثاني 2023
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رأى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم  أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى “منطقة موت”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقال تورك في بيان إن “الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات ال48 الماضية في غزة تفوق التصور”، محذرا من أن “مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجىء، و فرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي”.

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