الأمم المتحدة بعد مئة يوم على اندلاع حرب أوكرانيا: لن ينتصر أي طرف

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن “أي طرف لن ينتصر” في الهجوم الروسي على أوكرانيا، في وقت دخلت الحرب يومها المئة، بينما تتقدم قوات موسكو في منطقة دونباس شرقا، حسبما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان: “لا يوجد منتصر ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلا من ذلك، شهدنا مدى مئة يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص”.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت كييف أن موسكو باتت الآن تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها القرم وأجزاء أخرى من دونباس انتزعتها عام 2014.
وقال عوض: “كانت لهذه الحرب انعكاسات غير مقبولة على الناس وأثرت على حياة المدنيين في جميع جوانبها”.
وأفاد البيان أنه “في غضون أكثر بقليل من 3 أشهر، أجبر زهاء 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم، معظمهم نساء وأطفال”.
وأوضحت الأمم المتحدة أنها تعمل على الحد من “الانعكاسات المدمرة (للحرب) على الأمن الغذائي عبر السعي الى إطلاق تجارة الحبوب والسلع الأساسية”.
وارتفعت أسعار الحبوب بسبب تراجع الصادرات من أوكرانيا، مما فاقم انعكاسات النزاع وتغير المناخ وأثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
وجاء في بيان الأمم المتحدة: “نحتاج إلى السلام. يجب أن تنتهي الحرب الآن”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا