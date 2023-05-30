الأمير هاري يستيقظ على “حقيقة مرّة”

صرّح مسؤولُ خدم الأميرة ديانا السابق، بول بوريل، في إحدى المقابلات أخيراً بأن ميغان ماركل “غسلت دماغ” الأمير هاري وفتنته.
وقال مساعد الأميرة ديانا لمدة 10 سنوات حتى وفاتها المأساوية في 1997 إن الأمير هاري استيقظ أخيراً على هذه الحقيقة المريرة.
وادعى المتحدث بوريل أن هاري قد يبقى مرتبطاً بميغان من أجل طفليهما الصغيرين، أرشي وليليبيت، لأنه يرى أن الحديث عن انفصال هاري عن عائلته في الوقت الحالي سابق لأوانه.
ويريد هاري أن يبقى في إطار الأسرة، ليشرف على طفليه وهما يكبران، فإذا انفصل عن زوجته الآن، سيفقد طفليه، ولن يستطيع رؤيتهما.
ورأى كبير الخدم أن الانفصال محتوم، وسيحدث في المستقبل. وأضاف أن الأمير هاري سيعود إلى وطنه، وسيستقبله أقاربه من العائلة المالكة بأذرع مفتوحة، وسيرحّبون به بكل سرور.
وأتت هذه التكهنات بعد فترة قصيرة من انتشار شائعات حول توتر العلاقة بين الزوجين وانتقال هاري للإقامة في فندق وفي غرفة سرية بعيداً عن زوجته.
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