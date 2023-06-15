الأولى منذ سنوات… زيارة لبن فرحان إلى إيران!

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران يوم السبت المقبل.
وكان قد ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، عن زيارة مرتقبة يجريها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى إيران “قريبًا”.
وأوضح كناني أنه، “مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد انقطاع 7 سنوات، افتتحت بلاده سفارتها بالرياض وقنصليتها في جدة”.
وأضاف أن، “وزير الخارجية السعودي سيزور طهران في وقت قريب تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها”.
وفي 10 آذار الماضي أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية افتتاح سفارة طهران لدى الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.
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