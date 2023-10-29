الاحتلال يغلق إذاعة محلية في الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقر “إذاعة دريم” في مدينة الخليل ومنعتها من البث، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال المدير العام للاذاعة طلب الجعبري، إن “سلطات الاحتلال أبلغته، عبر اتصال هاتفي، بقرار إغلاق الإذاعة ووقف العمل فيها، وهددته باقتحامها وتحطيم محتوياتها في حال استئنافها البث، بحجة التشويش على حركة طائرات الاحتلال”.
وأضاف: ” إن هذا الإجراء هو الثالث خلال السنوات الأخيرة، وهو ضمن انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية في فلسطين، في ظل مواصلته ارتكاب الجرائم بحق المواطنين”.
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