الاسد: ما يحصل في غزة اليوم أعاد قضية فلسطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي

اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان “ما يحصل في غزة اليوم أعاد قضـية فلسطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي”.
واضاف خلال لقائه اليوم أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ان “الغرب وأميركا ينتهجون معيارا واحدا وهو الانحياز لمصالحهم على حساب مصالح الشعوب، والحرب على غزة نموذج لهذا الانحياز”.
وقال: “جوهر السياسة الأميركية طوال عقود ماضية حتى الآن، تتمثل بالتصعيد العسكري وخلق الفوضى/ وتتبعها في هذه السياسة أوروبا”.
واشار الى ان “الغرب هرع لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجيستي الى سرائيل التي تمثل حجر الأساس في المشروع الاستعماري في المنطقة”.
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