الاسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية

بحث الرئيس السوري بشار الاسد اليوم مع المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين الكسندر لافرنتييف، “مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها فى كل المجالات التى تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.
كما تم النقاش حول الاوضاع الاقليمية والدولية، حيث أكد الاسد أن “المعركة السياسية والاعلامية هي على أشدها الان فى العالم وأن اشتداد هذه المعارك يتطلب ثباتا ووضوحا أكثر فى المواقف السياسية” مشيرا فى هذا الصدد الى “موقف سوريا الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة فى دونباس”.
بدوره أشار لافرنتييف الى أن “روسيا تقدر مواقف سورية البناءة منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا”، مشيرا الى أن “هناك الان الكثير من دول العالم التى باتت تؤمن بنصر روسيا”، معتبرا أنه “على الرغم من الضغوط الكبيرة التى تنتهجها الولايات المتحدة مع حلفائها، إلا أنها فشلت فى عزل روسيا وسوريا”.
كما وأكد لافرنتييف “ضرورة استثمار التطورات المتسارعة فى العالم” مشيرا الى أن “بلاده تقيم ايجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية”.
واعتبر الاسد أن “هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فانها يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول الى الاهداف والنتائج الملموسة التى تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقا من الثوابت والمبادىء الوطنية للدولة والشعب المبنية على انهاء الاحتلال ووقف دعم الارهاب”.
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