الاسمر شكر كركي على إعادة النظر بالتعرفات الطبية والإستشفائية

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على “تجاوبه السريع وإعادة النظر بالتعرفات الطبية والإستشفائية، وإن بنسب مئوية متفاوتة توائم بين الوضع المالي الصعب الذي يعيشه المضمون والوضع المالي القائم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وتوجه الأسمر بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله على “الجهود التي بذلت والتي تبذل لحصول الضمان على مستحقاته لدى الدولة اللبنانية حتى يتمكن من القيام بواجباته تجاه المضمونين وفقاً لأحكام المادة ٢١ من قانون الضمان”.
وأمل الأسمر “أن تنعكس هذه التدابير التي تُتخذ من المدير العام للضمان إرساءً لتفاهم مع المستشفيات ونوعا من عقد طبي إجتماعي – إنساني في هذه المرحلة الصعبة ما ينعكس إيجاباً على المضمون وعلى المستشفيات والجسم الطبي”.
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