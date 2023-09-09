الاشتباكات تتجدد في مخيم عين الحلوة

جدّدت الإشتباكات العنيفة داخل مخيم عين الحلوة قبل قليل، وذلك بعد هجومٍ مباغت نفذته عناصر جماعتيْ “جند الشام” و “الشباب المسلم” ضد مراكز حركة “فتح” و “قوات الأمن الفلسطيني” وتحديداً في محوري حطين والتعمير التحتاني داخل المخيم.
وقالت معلومات صحافية إنَّ الإشتباكات المسلحة توسّعت بشكل سريع باتجاه محوري درب السيم وجبل الحليب أيضاً، وتُستخدم خلالها الأسلحة الرشاشة القناصات إلى جانب القذائف الصاروخية، كما سجل هجوم لحركة فتح على حي حطين.
وتوسعت رقعتها الى منطقتي الطوارىء والبركسات وتسمع الاصوات في المدينة.
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