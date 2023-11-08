موقع البرامج
نشرات الأخبار
الاعتداءات الاسرائيلية بين ابراهيم وفرونتسكا وماغرو
محلي
|
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Post Views: 327

استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان joanna wronecka حيث تم عرض للمستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الميدانية وسط الصراع الدائر في غزة. 

كما عرض للاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان وخطورة تدهور الأوضاع جراء هذه الاعتداءات واخرها ادى الى استشهاد الفتيات الثلاثة وجدتهن وما سبق ذلك لناحية التعرض لفرقة من اسعاف كشافة الرسالة الاسلامية اثناء قيامها بعملها الانساني بإسعاف مصابين وجرحى.

كما استقبل إبراهيم سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تم استعراض للواقع الإقليمي والدولي. وجرى بحث في التطورات العسكرية والأوضاع الانسانية جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وآخر التطورات على الحدود الجنوبية مع فلسطين.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com