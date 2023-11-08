الاعتداءات الاسرائيلية بين ابراهيم وفرونتسكا وماغرو

استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان joanna wronecka حيث تم عرض للمستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الميدانية وسط الصراع الدائر في غزة.
كما عرض للاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان وخطورة تدهور الأوضاع جراء هذه الاعتداءات واخرها ادى الى استشهاد الفتيات الثلاثة وجدتهن وما سبق ذلك لناحية التعرض لفرقة من اسعاف كشافة الرسالة الاسلامية اثناء قيامها بعملها الانساني بإسعاف مصابين وجرحى.
كما استقبل إبراهيم سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تم استعراض للواقع الإقليمي والدولي. وجرى بحث في التطورات العسكرية والأوضاع الانسانية جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وآخر التطورات على الحدود الجنوبية مع فلسطين.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا