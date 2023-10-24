الاليزيه: ماكرون سيتوجه الى عمّان بعد زيارته القدس

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى الأردن بعد أن يختتم زيارته الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم، وفق ما نقلت”فرانس برس” عن قصر الإليزيه.
والتقى ماكرون في إسرائيل اليوم، نظيره إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك الى رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأشار الإليزيه الى أن الرئيس الفرنسي سينتقل بعدها الى عمّان حيث من المرجح أن يلتقي الملك عبدالله الثاني و”ربما قادة آخرين” من المنطقة.
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