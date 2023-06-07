الامتحانات الرسمية في مواعيدها والأساتذة يلوّحون بالمقاطعة

أكّد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الاشقر، ان “الامتحانات الرسمية ستحصل في مواعيدها والتمويل متوفر والامتحانات المهنية ستبدأ يوم الاثنين”.
وفي حديث لـ”صوت لبنان” أضاف، “اولادنا ليسوا رهينة عند احد ، كل الاساتذة يريدون اجراء الامتحانات الرسمية ونحن على تواصل دائم مع الروابط ولا نأخذ منفردين القرارات”.
وتابع، “نحن ندافع عن التربية وعما تبقى منها، والكاميرات موجودة لضمان شفافية الامتحانات الرسمية”.
ولفت الأشقر الى اننا “مددنا طلبات الترشيح ووضعنا آليتين لاستيفاء رسم طابع طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية نقدا ومهر المعاملات بعبارة ” استوفي رسم الطابع المالي نقدا”.
من جهته، رأى رئيس رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد أن، “الرواتب الاربعة التي اقرت للقطاع العام والتي وضعت شرط الحضور 14 يوم نحن بالصيف ليس لدينا حضور اي سنكون محرومين منها ونحن اذا لم يكن لدينا ضمان لن نشارك بالامتحانات”.
وأضاف، “نحن لسنا هواة تعطيل امتحانات نريد ضمان 4 رواتب ونحن لانزال نقبض 95 بدل نقل”، مؤكداً أنه “في حال حصلت حلول سنشارك بالامتحانات”.
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