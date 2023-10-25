الامم المتحدة: عدد قياسي للنازحين في العالم حاليا بلغ 114 مليون شخص

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم قد تجاوز 114 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان اوردته”فرانس برس”: “يرجح أن يكون عدد الأشخاص النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم تجاوز 114 مليون شخص في نهاية أيلول”، فيما أكد متحدث باسمها لوكالة “فرانس برس” ان هذا الرقم يعتبر قياسيا منذ بدء المفوضية بجمع البيانات عام 1975″.
وأفادت المفوضية بأن من “أبرز أسباب النزوح في النصف الأول من 2023 كانت النزاعات في أوكرانيا والسودان وبورما وجمهورية الكونغو الديموقراطية فضلا عن أزمة إنسانية متواصلة منذ مدة طويلة في أفغانستان ومجموعة عوامل تشمل الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن في الصومال”.
وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن “تركيز العالم حاليا، وبشكل محق، هو على الكارثة الإنسانية في غزة. لكن على مستوى العالم ينتشر عدد كبير جدا من النزاعات أو يتصاعد محطمة حياة أبرياء ودافعة الناس للنزوح”.
وتابع في بيان: أن “عجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات أو منع اندلاع أخرى يعد محرّكا للنزوح والبؤس. علينا النظر في الداخل والعمل معا لإنهاء النزاعات والسماح للاجئين وغيرهم من النازحين بالعودة أو بدء حياتهم من جديد”.
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