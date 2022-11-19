الاوضاع التربوية بين بري ووفد من روابط التعليم الرسمي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري للاوضاع التربوية ومطالب المعلمين في قطاعات التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني ومطالب المتعاقدين، وذلك خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً موسعاً من روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي، بحضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب الدكتور أشرف بيضون والمسؤول التربوي المركزي في حركة “أمل” الدكتور علي مشيك.
وقدم الوفد للرئيس بري عرضاً للواقع التربوي وسبل تحصين وحماية قطاع التعليم الرسمي في لبنان، فضلا عن شؤون تشريعية متصلة بقطاع التربية ومطالب المعلمين والمتعاقدين، وقد أجرى رئيس المجلس الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية.
كما استقبل بري الدكتور خالد الخير.
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