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البابا فرنسيس من البحرين: لوضع حد للتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان
إقليمي/دولي
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الخميس 03 تشرين الثاني 2022
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تحدث البابا فرنسيس ضد عقوبة الإعدام اليوم، في مستهل زيارة الى البحرين، ودعا إلى “الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالحريات الدينية الكاملة والكرامة المتساوية للجميع ووضع حد للتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان”، وذلك خلال كلمة له في القصر الملكي في الصخير عقب وصوله إلى البحرين، بحسب وكالة “رويترز”.
 

ويشارك البابا خلال زيارته التاريخية، في فعاليات ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، الذي يعقد برعاية الملك  حمد بن عيسى آل خليفة.
ويرافقه خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى.

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