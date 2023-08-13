البابا فرنسيس: مهاجرو المتوسط “جرح مفتوح في إنسانيتنا”

نقلت وكالة “فرانس برس” عن البابا فرنسيس اليوم الأحد قوله: “ان موت مهاجرين في البحر المتوسط جرح مفتوح في إنسانيتنا”، وذلك بعد سلسلة حوادث غرق قضى فيها كثر.
وقال البابا البالغ 86 عاما خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية، إنه “يصلي من أجل 41 شخصا فقد أثرهم هذا الأسبوع”، وفق إفادات أربعة أشخاص تم إنقاذهم في البحر وإنزالهم الأربعاء في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
ووصف الحبر الأعظم ب”المؤلمة والمخزية” أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، والتي أفادت السبت بأن حصيلة المهاجرين الذين قضوا في البحر المتوسط بلغت 2060 شخصا على الأقل منذ مطلع العام.
وبحسب الوكالة، قضى أكثر من 1800 من هؤلاء في القطاع الأوسط للبحر المتوسط أي بين شمال إفريقيا وإيطاليا، مسار الهجرة الأكثر حصدا للأرواح في العالم.
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