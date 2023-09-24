البابا فرنسيس يحذر: لا يمكن العبث بالحياة

حذر الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بعد عودته من زيارة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، من مغبة “العبث بالحياة”، قبيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في فرنسا، قد يسمح بـ “المساعدة الفعالة على الموت”.
وقال البابا خلال مؤتمر صحافي عقده داخل الطائرة التي كانت تعيده إلى روما: “لا يمكن العبث بالحياة، لا في بدايتها ولا في نهايتها”.
وعقد البابا الأرجنتيني، اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء هو الرابع بينهما خلال 6 سنوات، والأوّل خارج الفاتيكان.
وعندما سُئل عن الموضوع في الطائرة، أجاب البابا: “اليوم، لم نتحدث عن هذا الموضوع. لكننا تحدثنا عنه في اللقاء السابق (في تشرين الأول 2022 في الفاتيكان)”.
وأضاف: “لقد تحدثتُ بوضوح، وأدليت برأيي. لا يمكن العبث بالحياة. لا في البداية ولا في النهاية، ودعونا اليوم ننتبه للاستعمارات الأيديولوجية التي تتعارض مع حياة الإنسان”.
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