البابا فرنسيس يكرم ذكرى سلفه بندكتوس

أشاد البابا فرنسيس بذكرى بندكتوس السادس عشر، خلال قداس عيد رأس السنة في الفاتيكان اليوم بعد يوم على وفاة سلفه عن 95 عاما. حسبما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال الحبر الأعظم “اليوم نعهد البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر العزيز إلى أم القداسة (العذراء مريم) لترافقه في عبوره من هذا العالم إلى الله”.
وسينقل جثمانه صباح الإثنين إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث سيُسجى لثلاثة أيام ليتسنى للمؤمنين وداعه قبل مراسم دفنه التي سيترأسها البابا فرنسيس الخميس.
وقال الفاتيكان إن مراسم جنازة بندكتوس ستكون “رسمية لكن بسيطة”، وسيدفن بعدها في أحد سراديب كاتدرائية القديس بطرس.
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