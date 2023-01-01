البابا يلقي اليوم كلمة يخاطب فيها المؤمنين غداة وفاة سلفه بنديكتوس

يلقي البابا فرنسيس كلمة أمام أبناء الكنيسة الكاثوليكية اليوم في الفاتيكان بعد يوم على وفاة سلفه البابا بنديكتوس عن 95 عاما، على ما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأشاد الحبر الأعظم السبت ب”نبل كبير” ميّز البابا الفخري الذي توفي بعد قرابة عقد على تنحيه عام 2013 ليصبح أول بابا يستقيل من حبريته منذ ستة قرون.
وسيترأس البابا فرنسيس اليوم صلاة لمناسبة اليوم العالمي للسلام في كاتدرائية القديس بطرس، قبل إقامة صلاة التبشير ومخاطبة المؤمنين في ساحة القديس بطرس
وبدأت التحضيرات لمراسم دفن البابا الراحل التي سيترأسها البابا فرنسيس صباح الخميس في الكاتدرائية.
وسيسجى جثمان الراحل لثلاثة أيام قبل الدفن ليتسنى للمؤمنين وداع البابا .
وقال الفاتيكان إن مراسم جنازة بنديكتوس ستكون “رسمية لكن بسيطة”، وسيدفن بعدها في أحد سراديب كاتدرائية القديس بطرس.
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