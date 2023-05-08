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البخاري يستقبل تكتل الاعتدال الوطني ويؤكد على الموقف الحيادي للسعودية رئاسيا
محلي
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الإثنين 08 أيار 2023
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استقبل السفير السعودي وليد البخاري في منزله في البررة تكتل الاعتدال الوطني بحضور جميع اعضائه و تطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد لاسيما استحقاق انتخابات الرئاسة حيث اكد السفير للتكتل على الموقف الحيادي للملكة العربية السعودية و ضرورة انجاز الاستحقاق باسرع وقت ممكن و اكد اعضاء التكتل امام السفير على ضرورة الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة حيث اكدوا على ضرورة عدم مقاطعة اي كتلة او نائب لجلسات الانتخاب لان من واجب النواب حضور هذه الجلسات و التعبير عن رايهم بكل ديمقراطية و شفافية و تم الاتفاق على لقاء قريب لاستكمال البحث.

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