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البراكس: جدول تركيب اسعار المحروقات صدر مع تراجع سعر الصرف
محلي
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الثلاثاء 03 كانون الثاني 2023
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 اعلن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات  الدكتور جورج البراكس في تصريح، ان “جدول تركيب اسعار المحروقات صدر اليوم،  مع تراجع في سعر صرف الدولار 2100 ليرة ، بحيث احتسب 42100 عوضا عن 44200 ليرة في آخر جدول من العام الفائت.ولكن ارتفاع اسعار المحروقات المستوردة خفف من حجم انخفاض الاسعار للمستهلك،لان سعر الالف ليتر بنزين ارتفع ما يقارب 21.65 دولارا و المازوت  23.15 دولارا،  وبذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 13000 ليرة لتصبح 696000 ليرة، وصفيحة المازوت تراجعت 17000 ليرة لتصبح 773000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفضت 26000 ليرة لتصبح    440000 ليرة”.

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