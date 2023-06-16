البزري اكد إستمرار ربط النزاع مع وزارة الطاقة

أكّد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ” إستمرار ربط النزاع مع وزارة الطاقة رغم الإعلان عن تخفيض رسوم التعرفة الكهربائية”، معتبراً أن “الأساس هو إزالة الزيادة على التعرفة الكهربائية والاشتراكات لأنها لم تتلازم مع زيادة ساعات التغذية الكهربائية”.
وشدد البزري على أنه “رغم إعلان مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة ورئاسة الحكومة تخفيض كلفة التغذية الكهربائية نتيجةً لإنخفاض أسعار الوقود، إلاّ أن ذلك لا يعني أن الحكومة إلتزمت بخطتها المقترحة والمبنية أساسأ على زيادة التغذية المرتبطة بزيادة التعرفة وهذا ما لم يحصل”.
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