البزري: الجلسة أظهرت للفريقين عجزهما عن انجاز الاستحقاق

أعلن النائب عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي، ميله الى “عدم المشاركة في جلسة اليوم على الرغم من أهمية البنود التي يحملها جدول الاعمال”، داعيا الى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام عمل المؤسسات”.
ورأى ان “الجلسة الثانية عشرة الانتخابية كانت محطة مهمة في سبيل إنهاء الشغور الرئاسي عكس ما يتوقع البعض، لأنها أظهرت للفريقين عجزهما عن إنجاز الاستحقاق من دون مقاربة وسطية جدية بينهما للوصول الى الخواتيم التي ينتظرها المواطن”.
وشدد على أن “المقاربة الداخلية هي الأساس لتمهيد الأرضية للاستفادة من التفاهمات الإقليمية”.
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