البزري: الحكومة اللبنانية تسعى للحصول على لقاحات “الكوليرا” ولكن…￼

أكد النائب عبدالرحمن البزري أن “علينا تأمين مياه صالحة للاستخدام وصيانة البنية التحتية في اماكن تواجد النازحيين السوريين والمخيمات للحد من انتشار الكوليرا”.
وشدد في حديث لـ”صوت كل لبنان” “93.3” على أن “الكوليرا لا تنتقل بالهواء او بالملامسة بل هي تنتقل حسب بالمواد الغذائية أو المياه التي تكون ملوثة والخطر الاكبر هو على الاولاد في المدارس الرسمية بسبب الحمامات المشتركة وفي معظم المدارس ليس هناك مياه كافية”.
ولفت الى أن “الصحة العالمية تعترف بـ 4 أو 5 لقاحات ضد الكوليرا ولكن المشكلة هي انتاجها ومعظم اللقاحات مطلوبة للدول الفقيرة”.
ورأى أن “الحكومة اللبنانية تسعى للحصول على اللقاحات ولكن لا اعتقد اننا سنحصل عليها قريبا الا اذا تفشت”.
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