البزري بحث مع بديع وضاهر موضوع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي

قد اجتماع في بلدية صيدا بين النائب عبد الرحمن البزري ورئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، حيث تمّ الإتفاق على التحضير للبدء بإصلاح شبكة الصرف الصحي في منطقة القياعة وفصل شبكة المياه الآسنة عن نهري القملي والبرغوت، وذلك من أجل الحد من تلوث مياه البحر قبالة شاطئ المدينة، إضافة إلى إنشاء خزانين كبيرين للمياه في منطقة الفوار وفي صيدا القديمة. وتأتي هذه الأعمال بدعمٍ من اليونيسف وبإشراف مصلحة مياه لبنان الجنوبي وبالتنسيق مع بلدية صيدا.
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