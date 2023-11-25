البزري بحث مع حجار الأوضاع الإجتماعية والمعيشية في صيدا

استقبل النائب عبد الرحمن البزري وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار يرافقه ميشال حجار والخبير في وزارة الشؤون الإجتماعية عادل الشباب، في حضور رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو وأماني بساط عن مؤسسة الدكتور نزيه البزري الاجتماعية، وجرى البحث في الواقع الإجتماعي والمعاناة التي يعيشها أهالي المنطقة خصوصاً في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، والإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
وشكر البزري لوزير الشؤون الإجتماعية تقديماته للمؤسسات الأهلية في صيدا، وتمّ الإتفاق على “مزيدٍ من التقديمات النوعية والضرورية لمساعدة المواطنين في تحمّل أعباء الواقع المعيشي ومساعدتهم في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة”.
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