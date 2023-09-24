البزري: حفل استقبال السفارة السعودية إشارة قوية لمتانة العلاقة بين بلدينا

كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر منصة “اكس”: “مشاركة واسعة في حفل استقبال السفارة السعودية تجمع مختلف القوى السياسية في لبنان. إشارة قوية لعمق ومتانة العلاقة بين بلدينا ودور المملكة الكبير في دعم لبنان. شكرًا للسعودية على تقديمها المستدام”.
كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر منصة “اكس”: “مشاركة واسعة في حفل استقبال السفارة السعودية تجمع مختلف القوى السياسية في لبنان. إشارة قوية لعمق ومتانة العلاقة بين بلدينا ودور المملكة الكبير في دعم لبنان. شكرًا للسعودية على تقديمها المستدام”.
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