البزري زار البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس ينقذ لبنان من الوضع المُتأزم

إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في الصرح البطريركي في بكركي. وكانت مناسبة جرى خلالها بحث التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني الداخلي.
وتم التأكيد ، وفق بيان عن مكتب البزري، على “أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لإنقاذ لبنان من الوضع المُتأزم الذي يمر به، والذي بات ينذر بعواقب وخيمة”.
ونبه البزري إلى ” الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”، مُحذراً من “مخاطر ما يجري في القضاء، والذي يُهدد أحد أبرز المنارات التي كان يتحلّى بها لبنان، مهد الشرائع القانونية”.
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