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البزري زار البطريرك الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس ينقذ لبنان من الوضع المُتأزم
محلي
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الجمعة 27 كانون الثاني 2023
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إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في الصرح البطريركي في بكركي. وكانت مناسبة جرى خلالها بحث التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني الداخلي.

وتم التأكيد ، وفق بيان عن مكتب البزري، على “أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لإنقاذ لبنان من الوضع المُتأزم الذي يمر به، والذي بات ينذر بعواقب وخيمة”.

ونبه البزري إلى ” الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”، مُحذراً من “مخاطر ما يجري في القضاء، والذي يُهدد أحد أبرز المنارات التي كان يتحلّى بها لبنان، مهد الشرائع القانونية”.

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