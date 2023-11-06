البزري: لبنان الرسمي ملتزم بالقرار 1701 والمقاومة ملتزمة بقواعد الإشتباك

أكّد النائب عبدالرحمن البزري أنّ لبنان الرسمي ملتزم بالقرار 1701 والمقاومة ملتزمة بقواعد الإشتباك، مستهجنًا المجزرة الإسرائيلية أمس قائلًا إن العدو لا يميّز بين طفل وكهل وإمرأة ورجل.
واعتبر البزري في حديث إذاعي أن الغطاء الدولي الذي اعطي لإسرائيل لن يردعها عن ارتكاب هذه الجرائم.
ولفت البزري إلى أن فشل العدو الإسرائيلي العسكري جعله يرتكب جرائم وحشية.
وأشار البزري إلى أنه من اليوم الأول لقصف القرى الجنوبية استخدمت إسرائيل القنابل الفوسفورية الحارقة ما أدى إلى حرق الأشجار والمساحات الخضراء، لافتًا إلى أن العدو يتحجج بحرق تلك المساعدات لكشف المزيد من المساحات للتعدي على السكان في الجنوب.
ورأى البزري أن لبنان بحاجة إلى المزيد من الضغوط الديبلوماسية لتجنيبه مما يحدث.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كنّا سنشهد على متغيّرات جغرافيّة في المنطقة، أوضح البزري أنه يتمّ إعادة رسم خطوط جديدة وتوازنات في الشرق الاوسط، آملًا بانتصار فلسطين دبلوماسيًا كما انتصرت عسكريًا.
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وأعرب البزري عن أسفه من غياب لبنان عن كل ما يدور نتيجة الفراغ الرئاسي في البلاد.
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