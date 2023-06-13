البزري: لم يُحسم بعد الخيار النهائي

استبعد النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن تكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية غداً جلسة حاسمة، إذ لن يتمكّن أحد من الحصول على الثلثين الضروريّيْن لانتخاب رئيس، مرجّحاً احتمال تعطيل نصابها.
وأكد أنه يؤيد رئيساً خارج إطار الاتفاقيات السياسية السابقة ويستطيع أن يتبنّى مشروعاً واضحاً مبنيّاً على إعادة بناء الدولة وقضايا أساسية يحتاجها المواطنون.
وكشف البزري أنه جرى البحث مع شخصيات في برامجها الانتخابية وإمكان دعمها، لكن يبدو أنّ معظم الكتل التي تميل إلى الخيار الثالث تتّجه إلى عدم تسمية مرشح في الجولة الأولى باعتبار أنها لن تنتج رئيساً وستنتظر الجولة الثانية لتسمية مرشّحها.
وأعلن أنه لم يُحسم بعد الخيار النهائي في ما إذا كان التصويت سيكون بورقة بيضاء أو شعار أو اسم شخصية في جلسة الغد، متوقعاً أن يتراوح الخيار الثالث بين 15 و20 صوتاً.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا