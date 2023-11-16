البستاني: تمرير التمديد لقائد الجيش مخالفة قانونية

غردت النائبة ندى البستاني عبر منصة “إكس”: “بكل مرّة بفاجئنا رئيس الحكومة المستقيلة بتجاوز الدستور وضرب الأسس يللي قامت عليها وثيقة الوفاق الوطني بالطائف. تمرير التمديد لقائد الجيش او تأجيل التسريح مخالفة قانونية واضحة وقرار ناتج عن حسابات شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية، والأخطر على حساب الاستقرار بالمؤسسة العسكرية وكل ضابط مستحقّ. قلنا تكراراً انو الحلول القانونية موجودة، وانو لا مفرّ من احترام موقع وزير الدفاع يللي عبرو حصرًا بيمرّ أي قرار يتعلق بقيادة الجيش.
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