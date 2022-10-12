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البستاني في هجوم على تلميذ حامل الـ”أمل”: طل يحاضر علينا بالعفة￼
محلي
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الأربعاء 12 تشرين الأول 2022
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غردت النائبة ندى بستاني عبر حسابها على تويتر: “طل علينا الفار من وجه العدالة ويلي مليارات الخسائر بسبب وجودو بالمالية ليحاضر علينا بالعفة ويجرب يقنعنا انو بعد 13 تشرين وعلى مدى أكثر من 30 سنة حِكم لَلِبنان جابوا الازدهار وقضيوا عالفساد ومنعوا التوظيفات العشوائية بالكهرباء وكل الدولة وكانو”أمل” كل اللبنانيي بمحاربة الفساد!
فعلا حقّ تلميذ استاذه حامل ال “أمل” انه يحكي عن يللي حطوا لبنان عالخريطة النفطية وكانوا رمز الشفافية بالادارة… فعلا انو زمن العجائب”.

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