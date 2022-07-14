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البستاني: وقف العجلة الإنتاجية ليس الحلّ
محلي
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الخميس 14 تموز 2022
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غرّد النائب فريد البستاني عبر “تويتر”: “ما نشهده اليوم من إضرابات وتوقف عن العمل في الادارات العامة يكاد يصل الى درجة العصيان المدني، لكن وقف العجلة الانتاجية ليس الحل… لنتوقّف عن لحس المبرد، ولنفكّر معاً في حلول مفيدة لنا جميعاً”.

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الخميس 14 تموز 2022
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