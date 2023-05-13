البستاني يدعو إلى اتفاق مسيحي- مسيحي لانتخاب رئيس للجمهوريّة

أكّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب فريد البستاني أن “وزارة الاقتصاد تقوم بعمل لا بأس به وموضوع التسعير بالدولار تبيّن أنه واقع نعيشه اليوم ولا مهرب منه”.
وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، أضاف: “المواطن الذي وضع تعويضه في المصرف لا يجب أن يكون هناك أي خطر أن يخسره ويجب إيجاد حلول سريعة لحل هذا الموضوع ليستعيد المواطن الثقة مجدداً بالمصارف”.
وتابع: “المجلس النيابي أخفق حتى الآن في إقرار “الكابيتال كونترول” وهذا الأمر أدى إلى تفاقم الوضع المالي ولم ولن نفقد الأمل في تصويب الوضع الاقتصادي ونحن بحاجة ماسة لإعادة هيكلة المصارف لإعادة تفعيل الاقتصاد”.
ولفت إلى أن “الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان منذ الـ2016 ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب شكل الضربة القاضية التي فجرت الوضع الاقتصادي”.
ودعا البستاني في خطوة أولى إلى “اتفاق مسيحي مسيحي وبعدها إلى اتفاق وطني جامع لانتخاب رئيس الجمهورية لأن الوضع الحالي يستدعي تضافر جهود الجميع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا