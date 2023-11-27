البطريرك أفرام الثاني استقبل المكاري وبحثا في الوضع الراهن

استقبل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية مار إغناطيوس أفرام الثاني وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في المقر البطريركي في العطشانة.
حضر اللقاء المطارنة: مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، المعاون البطريركي مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي مار أوكين الخوري نعمت.
خلال اللقاء، تحدّث البطريرك أفرام الثاني والمكاري عن الوضع الراهن.
ثم جال في أرجاء استوديو قناة “سوبورو” البطريركية، حيث اطّلع على البرامج التي تعدّها وتبثها القناة.
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