البطريرك الراعي: المطران الحاج قام بعمل إنسانيّ￼

خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن صمته في قضية المطران موسى الحاج، مشيراً إلى أنّ “ما قام به المطران الحاج هو عمل إنسانيّ”، مضيفاً: “هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية”.
وتابع من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: “قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر”.
ولفت الراعي إلى أنّ “الزراعة تربطنا بأرضنا لنكتشف هويتنا ورسالتنا وهي تعلّمنا الإنسانيّة ولا تحتمل إلا الوضوح”.
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