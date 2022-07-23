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البطريرك الراعي: المطران الحاج قام بعمل إنسانيّ￼
محلي
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السبت 23 تموز 2022
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خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن صمته في قضية المطران موسى الحاج، مشيراً إلى أنّ “ما قام به المطران الحاج هو عمل إنسانيّ”، مضيفاً: “هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية”.

وتابع من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: “قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر”.

ولفت الراعي إلى أنّ “الزراعة تربطنا بأرضنا لنكتشف هويتنا ورسالتنا وهي تعلّمنا الإنسانيّة ولا تحتمل إلا الوضوح”.

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