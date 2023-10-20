البنتاغون: صواريخ أطلقت من اليمن كانت تستهدف إسرائيل

أسقطت مدمّرة أميركية في البحر الأحمر، الخميس، ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن “ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل”، على ما أعلن البنتاغون.
وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين، إنّ ثلاثة “صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيّرة عدّة” جرى اعتراضها من قبل المدمّرة، مضيفا أن الهجوم تم شنه من اليمن، و”يحتمل أن يكون موجّهاً إلى أهداف في إسرائيل”.
وكانت المدمّرة “يو اس اس كارني” تقوم بدورية في البحر الأحمر في إطار تعزيز الوجود العسكري الأميركي بموجب أوامر الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
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