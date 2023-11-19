البنتاغون: هجمات “وكلاء إيران” لم تتوقف

اعتبر بعض المسؤولين في البنتاغون، أن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة وكلاء إيران، غير متماسكة أو فعالة.
ورأوا أن الضربات الجوية المحدودة التي وافق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن للرد على تلك الهجمات فشلت في وقفها وردع الميليشيات المدعومة إيرانياً، حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.
بدوره، قال أحد مسؤولي الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لا يوجد تعريف واضح لما نحاول ردعه”. وتساءل: “هل نحاول ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية.. لأنه من الواضح أن هذا الأمر لم يفلح”.
فبالتزامن مع الغارات الجوية الخاطفة التي نفذتها الولايات المتحدة على عدد من تلك الميليشيات في سوريا خصوصاً، حث مسؤولو الإدارة الأميركية طهران مراراً وتكراراً خلال الفترة الماضية على كبح جماح المجموعات المسلحة التي تدعمها، محذرين من”الحق في الرد”.
لكن تلك التحذيرات والضربات المحدودة ذهبت أدراج الرياح على ما يبدو.
وفي السياق، كشف مسؤول كبير في البنتاغون أن الأخير قدم خيارات إضافية لبايدن، تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، في إشارة إلى الضربات الخاطفة في سوريا، مؤكداً أن هناك شكاً متزايداً داخل وزارة الدفاع حول النهج الحالي المتبع لردع وكلاء طهران في المنطقة.
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