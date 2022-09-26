“البيئة” حذرت من خطر الحرائق: لاتّخاذ كل تدابير الوقاية￼

نبهت وزارة البيئة من خطر اندلاع الحرائق، واعلنت في بيان ان “لبنان يشهد في الأيام المقبلة ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر اندلاع وتمدد حرائق الغابات بحسب مختبر الحرائق التابع لجامعة البلمند. وتعتبر المناطق الحرجية في عكار وجبل لبنان والجنوب اللبناني وكذلك البقاع الغربي الأكثر عرضة لخطر الحرائق. بناء عليه، تحثّ الوزارة الجميع، بخاصة السلطات المحلية، اتّخاذ كل تدابير الوقاية للحد من استعمال أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء الحرجي، وتكثيف المراقبة والتبليغ عن أي مصدر نيران للحؤول دون تمدد الحرائق بشكل يصعب السيطرة عليها”.
وللمناسبة، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين: “يداً بيد، وضمن حملة وزارة البيئة للوقاية من حرائق الغابات بعنوان حريق بالناقص، يمكننا تخطي هذه المرحلة الخطرة من حرائق تهدّد حياة المواطن وبيئته، وتجعل مجتمعاتنا أكثر عرضة لخسائر في الغابات والمحاصيل الزراعية والممتلكات والبنى التحتية”.
وختاما ارفقت الوزارة بيانها بـ”هاشتاغ”: #حريقبالناقص #وزارةالبيئة
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