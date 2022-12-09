البيت الأبيض: السعودية والإمارات لم تشاركا في مفاوضات تبادل السجناء مع روسيا

نفى البيت الأبيض مشاركة السعودية والإمارات في المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل السجناء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحافي: “إن البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة”.
وشكرت “للإمارات العربية المتحدة المساعدة في ما يخص استخدام أراضيها لإجراء التبادل”، أضافت: “نحن نشكر كذلك الدول الأخرى، بما فيها السعودية التي كانت تعمل على تسوية قضية الأمريكيين المعتقلين بشكل غير عادل، مع الحكومة الروسية”.
جاء ذلك ردا على سؤال الصحافيين عما إذا قامت السعودية والإمارات بدور الوساطة في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول تبادل الأميركية بريتني غراينير المحكوم عليها بالسجن في روسيا مقابل الإفراج عن المواطن الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.
وكانت السعودية والإمارات أصدرتا الخميس، بيانا مشتركا بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا والولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية السعودية نجاح الوساطة التي قادها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد،، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.
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