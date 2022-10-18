التأمين المناسب للسيارات مع “بيروت انشورنس غروب”￼

تقدّم شركة “بيروت إنشورنس غروب” برنامج تأمين شامل على السيارات يغطّي المسؤولية غير المحدودة ضد الغير، الأضرار الخاصة، والحوادث الشخصية.
التأمين الإلزامي على السيارة يفرضه القانون ليمكّن السائق من قيادة سيارته على الطرق اللبنانية، أما تأمين السيارات الشامل فيغطي الحوادث المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها السيارة كالتصادم، السطو، السرقة والحريق.
مع “بيروت انشورنس غروب” بإمكانك أن تقارن بين عروض التأمين الشامل للسيارة والحصول على أفضل الأسعار عبر البوليصة الأنسب. والجدير بالذكر أن شركة “بيروت إنشورنس غروب” تلعب دور وسيط التأمين وتقدّم الكثير من الخيارات من حيث التغطية التأمينية المناسبة وتقوم بتقديم المشورة للعميل بناء على متطلّباته واحتياجاته ان كان في ما يخص التأمين على المركبات، الممتلكات، الحياة، الصحة، برامج التعليم وغيرها وفق أعلى درجات الإحترافية والدقة.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beirutinsurancegroup.com أو الإتصال على الرقم: 71033088
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا