التأمين المناسب مع شركة “بيروت إنشورنس غروب”￼

منذ إنطلاقتها، تمتلك شركة “بيروت إنشورنس غروب”، وسيط التأمين، المهنية العالية التي تؤهّلها لاختيار البوليصة الملائمة لعملائها ومساعدتهم على الحصول على أفضل تغطية تأمينية بأسعار منافسة في الوقت المناسب لهم إضافة الى اختيار التغطية المثلى التي تتلاءم مع إحتياجاتهم الخاصة لتجنبّهم أعباء التكلفة المرتفعة، وبذلك يصبح اللجوء الى الوسيط عاملاً فعّالاً لتوفير المال والطمأنينة.
وتقدّم بيروت إنشورنس غروب مجموعة واسعة من الخيارات وبوالص التأمين على المركبات، الممتلكات، الحياة ،الصحة، برامج التعليم وغيرها.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.beirutinsurancegroup.com
أو الإتصال على الرقم: 71033088.
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