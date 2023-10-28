“التجمع الطبي”: إسرائيل تقصف الجنوب بقنابل فوسفورية محرمة دوليا

استنكر “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني”، “قصف إسرائيل القنابل الفوسفورية البيضاء المحرمة دوليا ويرمز اليها W.P (WHITE PHOSPHORUS) في جنوب لبنان”.
وقال في بيان: “هي محرمة دوليا طبقا للامم المتحدة 1983. وتعرف هذه القنابل انها تعطي اللون الأبيض الكثيف بعد قصفها نتيجة تفاعلها مع الاوكسيجين وحرارة قوية تخرق الشجر والبشر، وعند اختراقها للشجر تكشف المقاتلين ويظهر مباشرة اللون الأبيض الكثيف بعد القصف ويحجب الرؤية من الجهة المقابلة مع رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم. ولوحظ عبر شاشات التلفزيون انها قصفت بعض الامكنة الحرجية في مناطق حدودية. وميزتها أنها لا تعطي مباشرة اللهب بل لاحقا، بحيث تحرق الأرض والشجر لعدة ايام وتؤثر على البيئة والصحة وتخرق الجلد وصولا للعظم”.
ودعا إلى “أخذ العينات وخاصة من الجلد في حال الاصابات لتوثيقها”، وناشد “المقاتلين والمواطنين وضع منديل من القماش المبلول بالماء على الفم والانف تفاديا للاختناق”.
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