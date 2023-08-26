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التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
محلي
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السبت 26 آب 2023
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التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

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