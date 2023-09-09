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التحكّم المروري: قتيلان و 12 جريح في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
محلي
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السبت 09 أيلول 2023
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التحكّم المروري: قتيلان و 12 جريح في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

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