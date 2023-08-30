التربية: نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية تصدر ابتداء من السادسة مساء

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية ، سوف تصدر ابتداء من السادسة من مساء اليوم ، عبر الدخول إلى موقع الوزارة www.mehe.gov.lb
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزير وقع المعاملات المتعلقة بدفع بدلات المراقبة والتصحيح لامتحانات الدورة العادية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني بالدولار الاميركي ، وتشمل جميع المراقبين والمصححين ، وأحال هذه المعاملات على منظمة اليونيسف ، التي ستتابع تحويل المستحقات ، وذلك عبر شركات تحويل الاموال، وفاقا للآلية المعمول بها في هذا الإطار.
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