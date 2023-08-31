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الترسيم البري أصبح اليوم أكثر أولوية وإلحاحا لأميركا واسرائيل (البناء)
محلي
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الخميس 31 آب 2023
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تشير مصادر «البناء» إلى أن «موضوع الترسيم البرّي لطالما كان هدفاً أميركياً – اسرائيلياً، لكن أصبح اليوم أكثر أولوية وإلحاحاً من السابق بسبب تصاعد وتيرة التوتر على الحدود لا سيما بعد الاعتداءات الإسرائيلية في قرية الغجر ونصب حزب الله الخيم في مزارع شبعا وتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والمناورات العسكرية التي نفّذها الحزب منذ شهرين في الجنوب، بالتزامن مع التطورات السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي التي تضعه في مأزق وجودي وأزمة كيانية وتاريخية، ما يدفع الأميركيين الى تزخيم الحراك الديبلوماسي للحؤول دون وقوع حرب لتأكده من أن «اسرائيل» غير مستعدة لها».

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