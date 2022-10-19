الترسيم بين ميقاتي وفرونتسكا

إستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي قالت بعد اللقاء: أجرينا جولة افق وقدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية. نحن نشجع دائما على تأليف حكومة جديدة ونثمن جهود دولة الرئيس في هذا الاطار. كما تطرقنا الى القوانين الاصلاحية وعمل مجلس النواب لا سيما بالنسبة لقانون السرية المصرفية ونشجع انجاز الاصلاحات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وعلينا ان نكون إيجابيين لما فيه مصلحة لبنان.
سفيرة كندا
كذلك استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة كندا ستيفاني ماكولم في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وتم في خلال الزيارة عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وزير العمل
كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم.
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