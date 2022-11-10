التضخم في اميركا يفاجئ الأسواق

أفادت وزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال تشرين الاول 2022 تباطأ إلى 7.7% من 8.2% في الشهر الذي سبقه (ايلول 2022).
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي على أساس شهري بنسبة 0.4%، وهي نفس الزيادة التي كانت في شهر ايلول الماضي.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن المعدل السنوي سيتباطأ إلى 8%، وأن الأسعار سترتفع بنسبة 0.6% في تشرين الاول 2022. أي أن التضخم في شرين الاول الماضي سجل قراءة أقل من توقعات الخبراء والمحللين.
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